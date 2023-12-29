Бывший спорткомплекс Ходорковского загорелся в Барвихе Baza: пожар произошел в бывшем спорткомплексе Ходорковского в Барвихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном районе Барвиха произошел пожар в частном спортивном комплексе, который ранее принадлежал бывшему олигарху Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, площадь пожара составила 170 кв. м.

Как передает канал, спорткомплекс расположен в поселке Яблоневый Сад. По предварительной информации, загорелась кровля здания.

Ранее пожар произошел на складе в подмосковном Егорьевске. Площадь возгорания составила 350 кв. м. К тушению пожара привлекались 10 единиц техники и 36 человек личного состава. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В Санкт-Петербурге ранее случился пожар в квартире одного из жилых домов рядом с крейсером «Аврора». Возгорание произошло ночью в Петроградском районе. В результате происшествия пострадал 13-летний мальчик. Подросток находился около камина, у него загорелась футболка. Ребенок получил термические ожоги руки и был госпитализирован.

До этого на юге Санкт-Петербурга загорелся гипермаркет «Леруа Мерлен». Персонал магазина эвакуировали до прибытия пожарных расчетов. Возможной причиной возгорания стала воспламенившаяся гирлянда в отделе товаров для сада.