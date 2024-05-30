«Подловил момент»: бывший боец ВСУ раскрыл детали угона танка Т-64 Бывший солдат ВСУ Лихачев: увидел танк Т-64, запрыгнул в него

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший служащий ВСУ Максим Лихачев поделился с ТАСС подробностями операции по угону танка Т-64. По словам бойца, перешедшего на сторону России, он уехал с позиций на авдеевском направлении, когда его сослуживцы бежали. Операция готовилась довольно долго при координации российской стороны.

Нас кинули на позиции как пушечное мясо, я передал координаты своим друзьям. Через время начался обстрел. Били не по нам, а по соседним позициям, чтобы началась паника. Так оно и произошло. Подловил момент, увидел технику, запрыгнул в нее, — сообщил собеседник агентства.

Лихачев уточнил, что изначально сослуживцы сочли его действия попыткой прикрыть отступающих, поэтому никто ничего не заподозрил. Солдат отметил, что «все было на диком адреналине». Боец сел и поехал туда, где его уже ждали. Сделать это экс-служащему ВСУ посоветовали друзья из России, с которыми он встретился в Польше, когда работал на мясокомбинате с 2021 по 2022 годы. Тогда же мужчина решил вернуться в ЛНР, где жили его мать и сестра.

Ранее военный эксперт и экс-министр информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинский военный перешел на сторону ВС РФ. Речь шла именно о Максиме Лихачеве, который угнал танк Т-64.