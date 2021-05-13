Бывший сити-менеджер Читы не признал свою вину в получении взяток

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Обвиняемый в получении взяток бывший глава администрации Читы Олег Кузнецов на допросе в суде заявил, что не признавал и не признает себя виновным. По его мнению, вменяемых ему преступлений он не совершал, а все указанные в материалах уголовного дела события являются бытовыми отношениями между людьми, сообщает «МК в Чите».

Комментируя эпизод с восстановлением его дома после пожара за покровительство предпринимателям, он отметил , что никакого корыстного интереса за оказание ему помощи у него не было. По словам Кузнецова, деньгами и материалами ему помогали его друзья. Предприниматель Синь Сию Мин сам предложил восстановить сгоревшее здание. После ремонта он с супругой планировал вернуть людям все затраченные ими деньги.

Олега Кузнецова обвиняют в получении взяток на общую сумму около 10 млн рублей. По версии следствия, в 2016 году некий предприниматель в качестве взятки обустроил территорию возле загородного дома Кузнецова на 2 млн рублей. В этом же году бизнесмен оказывал сити-менеджеру и другие услуги. Предприниматель сам обратился в правоохранительные органы, его освободили от уголовной ответственности.

Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы. Он был задержан в феврале 2020 года.

Ранее бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 млн рублей. При этом он подчеркнул, что средства предназначались для избирательной кампании.