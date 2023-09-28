Бывший силовик из Екатеринбурга угрожал расстрелять соседей и их детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Екатеринбурга устроил дебош на улице Бардина, передает E1.RU. Мужчина достал винтовку и пистолет, после чего начал угрожать соседям и их детям расстрелом. По информации издания, он является бывшим силовиком.

Люди увидели у него в руках сначала пистолет, а затем винтовку со снайперским прицелом. Очевидцы сообщили, что мужчина целился и наводил оружие в направлении хоккейного корта, где дети играли в футбол. Увидев винтовку, жители испугались и разбежались, — рассказал источник издания.

При задержании мужчины был проведен обыск его квартиры. У него были обнаружены карабины, а также травматический пистолет и десятки патронов. Все оружие изъяли и отправили в экспертно-криминалистическую службу.

По информации издания, мужчина был пьян. Против него завели уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящий момент обвиняемый находится в спецприемнике.

Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске мужчина открыл огонь по прохожим из автомата. К стрельбе привела словесная перепалка. В результате происшествия госпитализированы три человека — двое получили ранения в живот, еще один в ногу. По предварительной информации, подозреваемый стрелял из гражданской версии карабина.