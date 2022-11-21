Бывший региональный министр осужден за взятки Экс-министра транспорта Карелии приговорили к 15 годам колонии строгого режима за взятки

Фото: Игорь Подгорный/ТАСС

Бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии осудили на 15 лет колонии строгого режима, сообщили в СК России. Он признан виновным в получении двух взяток в особо крупном размере.

Приговором Петрозаводского городского суда Республики Карелия подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 40 млн. рублей и лишением права занимать государственные должности в течение 10 лет. Приговор суда не вступил в законную силу, — говорится в сообщении.

Установлено, что с октября 2019 года по февраль 2020-го подсудимый в сговоре с замдиректора учреждения «Аэропорт Петрозаводск» получил взятки в размере 800 тысяч и один миллион рублей за помощь с договором подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта, а также беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ.

19 октября глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга и Федерального казначейства РФ установили факт участия экс-замминистра Минэнерго в получении взятки на 227 млн рублей. Министр пояснил, что деньги передавались через третьих лиц с использованием расчетных счетов в иностранных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов. Имени подозреваемого Колокольцев не назвал.