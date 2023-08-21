Бывший пленный боец ВС РФ рассказал, как СБУ вымогает деньги

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) занимаются вымогательством денег у родственников солдат, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена боец Вооруженных сил России Виктор Раидин. Он был мобилизован из Красноярска.

Он позвонил в Telegram, я услышал мамин голос, говорю: «Мам, я нахожусь в плену, тебе сейчас скинут номер счета, обратись к Данилу, моему другу, он тебе подскажет, что куда перевести, если ты не скинешь деньги — меня убьют». Вот так он сказал сказать, — пояснил солдат.

Родственники Виктора после звонка обратились в полицию, где им сказали ни в коем случае не переводить деньги украинцам, так как это «развод», а находящегося в плену рано или поздно обменяют. По словам Раидина, были случаи, когда семьи солдат отправляли деньги, однако это не меняло ситуации. Он привел в пример ситуацию, когда жена пленного делала переводы средств СБУ.

Ничего не изменилось, они как били — так и бьют. Они единственное сказали: «Может быть, если все пройдет удачно, вас быстрее обменяют». Вот, вроде бы переводили, а он шестой или седьмой месяц там сидит, — сказал бывший пленный.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и другие личности, которые берут на себя ответственность за теракты в России, заслуживают «правосудия Судоплатова». Таким образом он отреагировал на признание руководителя СБУ в том, что тот лично занимался проведением теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года.