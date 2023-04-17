Бывший наркоторговец повесил щенка, чтобы доказать возлюбленной верность Житель Новосибирска решил доказать возлюбленной свою верность повешением щенка

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В Новосибирске молодой человек попытался повесить щенка, чтобы доказать возлюбленной свою верность, сообщает Telegram-канал издания «Подъем». Парень подвесил питомца за шею и отправил видео своей девушке, которая пожаловалась на кавалера волонтерам. Горожане потребовали забрать собаку у живодера и завести на него уголовное дело о жестоком обращении с животными. Отмечается, что ранее он был судим за торговлю наркотиками.

Это чтобы ты мне поверила, Настен. Вот, смотри. Скальпель не нашел, но нашел кое-что другое, — сказал молодой человек на видео с издевательством над щенком.

Оказалось, что 31-летний новосибирец заводил романы на стороне, но когда девушка узнала об изменах, то решила с ним расстаться, уточняет Telegram-канал Mash Siberia. Чтобы доказать свою верность, молодой человек подвесил щенка на балконе и отправил возлюбленной видео. Девушка отправила ролик зоозащитникам, а те обратились в полицию. Узнав, что на него подали заявление, молодой человек снял другое видео, показав, что щенок жив и играет с ним.

Ранее в Красноярском крае житель города Зеленогорска повесил на дереве собственную собаку. Свой поступок живодер объяснил тем, что питомец на старости лет начал гадить у него в квартире.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.