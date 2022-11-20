Бывший мэр Энергодара прокомментировал свою отставку

Фото: t.me/AlexanderVolgaEnergodar

Александр Волга

Бывший мэр Энергодара Александр Волга прокомментировал свою отставку. Он рассматривает переход на другую вышестоящую должность, сообщил экс-глава запорожского города «Известиям».

Александр Вогла уточнил, что сейчас он находится в отпуске, после которого будет решать, переходить ли ему на другую должность.

Рассматриваю предложение о вышестоящей должности. Решение не принято. Люблю город и людей Энергодара. Но если скажут, что я нужен на другом фронте, то я приму любой приказ вышестоящего руководства, — сообщил Волга.

Свой пост Александр Волга занял летом 2022 года. Его предшественником был Андрей Шевчик, который уволился из-за ранения, полученного в результате покушения.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ об освобождении от должности мэра Энергодара Александра Волги. Бывший градоначальник также должен покинуть территорию региона.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие, которых призвали в ходе частичной мобилизации, укрепили оборонительные позиции вдоль берега Днепра в районе Энергодара. По информации агентства, бойцы, большая часть которых — призывники из Саратовской области, прибыли в зону СВО после прохождения боевого слаживания и специальной военной подготовки.