Бывший губернатор Волгоградской области Максюта скончался от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8171dcea-1c32-11eb-95ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава Волгоградской области Николай Максюта скончался. Об этом 1 ноября сообщили представители региональной администрации.

Политику было 73 года. Он был губернатором региона на протяжении 13 лет — с 1996 по 2009 год.

Николай Кириллович умер в московской клинике, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, — сообщили РИА Новости в администрации региона.

Действующий глава региона Андрей Бочаров уже выразил соболезнование близким и родным покойного политика.

Как ранее передавал NEWS.ru, мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался 29 октября из-за осложнений на фоне заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Политику был 61 год.

О смерти мэра сообщил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что Мустафин 35 дней боролся с болезнью.