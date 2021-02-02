Бывший глава Минеральных Вод собирается податься в священники

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Нижнекамске 9-летний мальчик ударился головой на ледяной горке в парке Велики. Как пишет inkazan.ru , ребёнок потерял сознание, а когда пришёл в себя, стал плохо слышать, не помнил адрес и имя. На данный момент мальчик находится в больнице в тяжёлом, но стабильном состоянии. Надзорное ведомство Нижнекамска проведёт проверку по данному инциденту.

Башкирия

На жительницу Уфы упала разбившаяся стена умной остановки, пишет Mkset . Она сидела на остановке, когда сзади неё лопнуло стекло. Девушка попыталась получить видеозапись произошедшего от компании, которой принадлежат камеры на остановке. Однако там ей отказали, сославшись на то, что видео не предоставляется третьим лицам. Девушка намерена обратится в полицию.

Нижегородская область

В Следственном комитете вынесли третье постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной. Как пишет NewsNN , правоохранители не увидели признаков доведения до самоубийства. Ирина Славина 2 октября 2020 года подожгла себя около здания ГУ МВД по Нижегородской области. Накануне у неё прошли обыски.

Ирина Славина Semyon

Удмуртия

В Ижевске жители дома, соседствующего с катком, пожаловались на доносящуюся оттуда громкую музыку, которая мешает людям отдыхать и работать. В ответ на недовольство администрация города предложила разнообразить музыкальный репертуар. Как пишет udm-info.ru , возмущённые горожане назвали такой ответ издевательством.

Ростовская область

Ростовчан с диабетом вынуждают самостоятельно покупать инсулин и тест-полоски, пишет rostovgazeta.ru . По словам местной жительницы, её сыновьям после совершеннолетия перестали выдавать прописанный врачом инсулин, объясняя это тем, что взрослым достаётся тот препарат, который есть в наличии. Тест-полоски в больнице не выдают под предлогом того, что они положены лишь лежачим больным.

Приморье

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по уголовному делу о хищениях в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», пишет vostokmedia.com . Бывший заместитель гендиректора подписывала фиктивные договоры на оказание юридических услуг и благотворительных пожертвований. Таким образом она украла свыше 730 миллионов рублей.

Омская область

В Омске мужчину, который избил своих детей, лишат родительских прав. Как пишет gorod55.ru , видео с жестоким обращением появилось в соцсетях. На кадрах видно, как отец поднимает и кидает малолетних детей лицом в пол, а потом пинает их ногами.

МВД

Оренбургская область

Уволившийся юридический консультант в больнице Бузулука судится с бывшим начальством из-за нападения охраны. Как пишет 56orb.ru , женщина пришла увольняться и заметила в кабинете работающий диктофон. Она попыталась изъять незаконное прослушивающее устройство, в результате чего ей вывернули руку и сломали палец.

Карелия

Популярный карельский санаторий накопил почти десять миллионов рублей долгов. Как сообщает karelinform.ru , в отношении ООО «Санаторий «Марциальные воды» возбудили очередное исполнительное производство. Руководство не выплачивало налоги, штрафы, а также игнорировало счета за газ и электричество.

Тюменская область

Судьи в Тюмени рассматривают дела за 10 минут. Как пишет nashgorod.ru , за день Тюменские районные суды рассматривают примерно 100 дел в отношении граждан, которые нарушили правила поведения при режиме повышенной готовности. Чаще всего людей судят за отсутствие медицинской маски. По словам журналистов издания, нередко судьи принимают абсурдные решения в результате такого «экспресс-правосудия».

Хабаровский край

Авария в Хабаровском крае привела к отключению электричества и холодной воды. Как сообщает transsibinfo.com , без ресурсов остались семь жилых домов и три административных здания. Аварийные бригады начали устранять неполадки.

Ставропольский край

Бывший глава Минеральных Вод Константин Гамаюнов собирается податься в священники. Как пишет newstracker.ru , в 2014 году мужчину отправили в отставку после массовой драки в городской больнице. После этого также уволили всё руководство городской полиции.

Общественный совет Ростуризма

Челябинская область

Магнитогорские чиновники признали пригодным для жилья дом, в котором сгорела и обвалилась крыша. Как пишет kursdela.biz , пожар произошёл два года назад, в результате чего серьёзно пострадали два подъезда. По словам местных жильцов, администрация не хочет расселять их в новые дома, поэтому пытается делать ремонт. За два года дом даже не удалось высушить и проветрить от запаха гари.

ХМАО

Для возведения школы в микрорайоне 9А Нижневартовска будут искать нового подрядчика. Предыдущий концессионер должен администрации города 88 млн рублей неустойки. Как пишет muksun.fm , инвестор не выполнил свои обязательства по соглашению. Поэтому администрация Нижневартовска обратилась в суд Югры с требованием о досрочном расторжении инвестиционного соглашения.

Волгоградская область

Мировой суд по инициативе прокуратуры оштрафовал чиновника жилищной инспекции Волгограда за систематические нарушения. Для сотрудника муниципального управления это уже не первое наказание за плохую работу. Как пишет novostivolgograda.ru , по инициативе прокуратуры в отношении чиновника возбудили административное дело и оштрафовали. Никаких других наказаний госслужащий пока не понёс.

Свердловская область

В Свердловской область ограничения на ночную работу ресторанов и кафе могут снять в ближайшие дни. Также ограничения планируется снять с работы частных детских садов и детских комнат в торговых центрах, пишет издание tagilcity.ru .

Serguei Fomine/Global Look Press

Санкт-Петербург

Неизвестный злоумышленник повредил гипсовую скульптуру апостола Петра, которая была установлена на колокольне церкви Воздвижения Креста Господня на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Как пишет newia.ru , по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение объектов культурного наследия».

Хакасия

Судебные приставы Хакасии ограничили работу рудника в Абазе, как сообщает newkhakasiya.online . Причиной стала авария, произошедшая на предприятии, специализирующемся на добыче и обогащении железных руд. По заключению экспертов, причиной аварии стало нарушение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Нарушение создало реальную угрозу жизни и здоровью работников предприятия.

Новосибирская область

В Новосибирске рабочие Восточной мостостроительной компании пытаются через суд вернуть долг по зарплате в 46,5 млн рублей. Суд получил исковое заявление от 204 сотрудников с претензиями к генеральному директору ООО. Как пишет atas.info , по версии следствия, работникам не выплачивалась зарплата с сентября 2019-го по март 2020 года.