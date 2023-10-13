Бывший боец ЧВК «Вагнер» погиб под Волгоградом после возвращения с СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший боец ЧВК «Вагнер» Павел Глазин погиб в автомобильной аварии после возвращения из зоны СВО, сообщает издание V1.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным ведомства, мужчина попал в ДТП в городе Калаче-на-Дону и скончался от полученных травм. Еще два человека пострадали. Местные жители характеризуют погибшего как «абсолютно положительного парня».

Глазин принимал участие в специальной военной операции в составе подразделений ЧВК «Вагнер». После возвращения на родину он устроился на работу таксистом. В Калаче-на-Дону его автомобиль Renault столкнулся с Audi. По словам очевидцев, после аварии стрелка спидометра на Audi остановилась на отметке в 200 километров в час. У погибшего остались жена и двое детей.

Абсолютно положительный парень. У него дочка, сынок взрослый. Такая трагедия. Он на СВО награды получил, отслужил, вот вернулся домой, таксовал. А тут вот это случилось, — рассказывают его знакомые.

Как сообщалось ранее, при Министерстве обороны РФ была создана специальная комиссия, которая будет выдавать удостоверения участника специальной военной операции бойцам ЧВК «Вагнер». По словам председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, создание комиссии позволит более оперативно выдавать документы.