Бывший боец ЧВК «Вагнер» отправится в колонию за убийство

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший боец ЧВК «Вагнер», ранее уже судимый за убийство и помилованный за участие в спецоперации, приговорен к семи годам лишения свободы по новому делу об убийстве, сообщили в пресс-службе Дальнереченского районного суда Приморского края. Отмечается, что приговор в отношении мужчины пока не вступил в силу.

В пресс-службе уточнили, что подсудимый подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился в зону СВО. За время службы он получил несколько государственных наград. После возвращения домой он вступил в конфликт с мужчиной, задевшим его чувства высказываниями об Украине. Ссора переросла в драку, в ходе которой подсудимый нанес потерпевшему несколько ударов деревянным табуретом. Мужчина скончался от полученных травм.

Суд назначил [подсудимому] наказание в виде лишения свободы сроком семь лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Александра Тютина, принимавшего участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Мужчину подозревают в планировании заказного убийства. Ранее Тютин уже был осужден за аналогичное преступление — он планировал убить племянницу бывшей жены.