Бывший алтайский чиновник признался в серийных убийствах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Алтайском крае бывший заместитель главы Калманской администрации Виталий Манишин признался в пяти убийствах, которые расследовались в рамках дела о барнаульском маньяке, сообщает Telegram-канал Baza. По версии силовиков, он совершал преступления в начале 2000-х.

Основная часть убийств произошла летом 2000 года. За три месяца пропали пять абитуриенток, приехавших поступать в Алтайский государственный технический университет. Родители девушек рассказали, что накануне исчезновения каждая из них собиралась встретиться с человеком, обещавшим помочь с поступлением.

Все девушки пропадали после посещения университета — в последний раз их видели входящими в здание вуза, а затем след терялся. Тела большинства девушек нашли спустя год под Барнаулом, все они были убиты.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Уже осенью у следователей появился подозреваемый. Взор правоохранителей пал на ранее судимого 45-летнего Александра Анисимова, однако прямых улик против него не было. Находясь в камере, мужчина попытался покончить с собой, но его спасли. Спустя месяц во время следственного эксперимента он выпал из окна. После этого исчезновения девушек прекратились, но не все верили в виновность Анисимова.

В начале мая 2023 года следователи задержали Манишина по подозрению в убийстве девушки в 1989 году. Однако, по информации Baza, на днях он признался в расправе над абитуриентками АлтГТУ в 2000 году. 21 июня ему предъявили обвинение в убийстве пяти человек.

Известно, что во время преступлений Манишин работал ветеринаром в районе, где нашли тела убитых. Позже он устроился чиновником и до марта 2023 года занимал пост замглавы Калманской администрации, возглавляя комитет ЖКХ, строительства и газификации.

Baza предполагает, что Манишин может быть причастен к убийствам абитуриенток, произошедших в 1998–1999 годах. Эти преступления также связывали с барнаульским маньяком.

В мае суд вынес приговор 62-летнему Андрею Бараусову, которого называют «якутским Чикатило». Его приговорили к 21 году колонии особого режима. Мужчину признали виновным в изнасилованиях и убийстве пяти человек, в том числе трех детей, с февраля 1983 года по декабрь 1994-го.