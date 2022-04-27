Бывшего заммэра Иркутска приговорили к четырём годам колонии за взятки

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Бывшего заммэра Иркутска Владимира Преловского приговорили к четырём годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Его обвиняют в неоднократном получении взятки в период с июня по октябрь 2020 года, пишет «КП-Иркутск».

Он приговорён к четырём годам лишения свободы. Отбывать наказание бывший чиновник будет в колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Иркутска.

Помимо этого, Преловскому запретили на 3,5 года занимать должности, связанные с проведением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, в государственных и муниципальных учреждениях.

Преловского обвинили в том, что с июня по октябрь 2020 года он лично трижды получил денежную взятку. Используя своё должностное положение, экс-заммэра способствовал победе коммерческой организации в конкурсах по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов.

Ранее заместителя мэра Иркутского района Игоря Кузнецова задержали по обвинению в получении взятки от директора строительной компании. Речь идёт о сумме в 13 млн рублей. Вместе с ним был задержан Евгений Антипов, начальник отдела капитального строительства районного комитета по управлению муниципальным имуществом.