Бывшего вице-губернатора Томской области задержали по делу о растрате

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Бывший вице-губернатор Томской области Юрий Гурдин задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей

Гурдин задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 160 УК РФ (растрата). В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные мероприятия, — сказал собеседник агентства.

Красногорский суд Московской области приговорил бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова к восьми годам и шести месяцам колонии за хищение бюджетных средств, сообщил его адвокат Федор Куприянов. Это второе уголовное дело против чиновника: до этого его обвинили в хищении 800 млн рублей, выделенных на строительство фондохранилища Эрмитажа.

Ранее Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заочном аресте политолога Юрия Пивоварова. Он обвиняется в крупной растрате и в настоящее время находится в международном розыске.