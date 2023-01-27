Бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали после пьяной езды за рулем Суд в Выборге арестовал на пять суток бывшего вице-губернатора Петербурга Козырева после пьяной езды за рулем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выборгский городской суд арестовал на пять суток бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Козырева после пьяной езды за рулем, сообщает портал 47 News. Как рассказали в суде, нарушителя осудили по ч. 1 ст. 19.3 Административного кодекса РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) после того, как он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД.

Инцидент произошел 26 января на 160-м км трассы «Скандинавия» в Ленинградской области. Автомобиль Козырева остановили сотрудники ГАИ с подозрением на алкогольное опьянение водителя. После того, как сотрудники правоохранительных органов начали составлять протокол, мужчина быстро вернулся за руль и попытался уехать с места. Нашли его в тот же вечер в охотничьем домике недалеко от поселка Великое.

При составлении процессуальных документов, К.С.А. попытался их вырвать и уничтожить, в связи с чем к нему была применена физическая сила и составлен протокол за неповиновение. Там он всячески оказывал сопротивление полицейским, пытаясь вырвать у них протоколы и заявления.

При составлении процессуальных документов, К. С. А. попытался их вырвать и уничтожить, в связи с чем к нему была применена физическая сила и составлен протокол за неповиновение. <...> Нарушитель повел себя агрессивно, оказал активное неповиновение сотрудникам. К нему было применено спецсредство — наручники. После этого водителя «Бентли» доставили в полицию Выборга. Там мужчина был освидетельствован, алкотестер дал положительный результат — 1,097 промилле, — рассказали в региональном управлении МВД.

Ранее сын крупного бизнесмена на Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП в Петербурге на Кольцевой автомобильной дороге. У развязки с Краснофлотским шоссе автомобиль столкнулся сначала с машиной Opel, затем с Toyota. В результате аварии скончалась 60-летняя женщина, она была за рулем Opel. По предварительной информации, 21-летний водитель Porsche был пьян.