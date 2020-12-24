Бывшего вице-губернатора Краснодарского края задержали за незаконный бизнес

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Против бывшего вице-губернатора Краснодарского края возбуждено уголовное дело за незаконное участие в предпринимательской деятельности. Его уже задержали.

Подозреваемый с ноября 2019 года по сентябрь 2020 являлся заместителем губернатора Краснодарского края. По версии следствия, он в нарушение установленного законодательством запрета на участие в предпринимательской деятельности осуществлял её лично и с помощью доверенного лица, являющегося председателем совета директоров строительной организации, — сообщили в СК РФ.

По данным следствия, чиновник способствовал продвижению коммерческих интересов строительной организации через своё доверенное лицо, получая часть доход от её деятельности. Кроме того, подозреваемый и его родственники получили права собственности на нежилое помещение в Краснодаре общей площадью 115,8 кв. метров стоимостью более 12,8 млн рублей.

Как сообщили «Коммерсанту» два информированных источника, речь идёт о вице-губернаторе края по казачеству и военным вопросам Сергее Пуликовском, а в материалах уголовного дела фигурирует ООО «Краснодар-Сити», основным владельцем которой является депутат регионального Заксобрания Андрей Сигидин.

Как писал NEWS.ru, госинспектор отдела надзора за гражданскими воздушными судами Ространснадзора был задержан в Москве, его подозревают в получении взятки в размере 350 тысяч рублей. По версии следствия, подозреваемый получил взятку за то, чтобы снять запрет на полёты легкомоторного самолёта CESSNA вопреки нарушениям. Отмечалось, что он проверил рампу самолёта, после чего эксплуатация воздушного судна была запрещена. В ближайшее время подозреваемому будут выдвинуты обвинения.