Бывшего вагнеровца «приняли» с мефедроном в Удмуртии В Ижевске полиция задержала экс-бойца ЧВК «Вагнер» с мефедроном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники наркоконтроля задержали в Ижевске ранее судимого мужчину с мефедроном, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, задержанный служил в рядах ЧВК «Вагнер», препарат он приобрел в интернете.

Как пишет канал, 39-летнего Алексея задержали вскоре после того, как он приехал в город и забрал закладку с наркотиком. Установлено, что он был судим за кражу. В тюрьме он провел менее года, после чего подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Со службы мужчина вернулся в апреле 2023 года, сообщает Telegram-канал. Сейчас в отношении Алексея возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков.

Ранее фигурантом дела по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических веществ стал победитель популярного шоу «Танцы» Дмитрий Щебет. Артиста задержали в ночь на 14 октября на Звенигородском шоссе в Москве с 10 граммами марихуаны в кармане. Танцора сразу увезли в отделение полиции, однако позднее отпустили под обязательство о явке. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Юрист Александр Хаминский полагает, что Щебет может избежать тюремного срока, но при определенных условиях. Эксперт отметил, что артисту грозит «широкий диапазон наказаний», однако если ранее он не привлекался и имеет положительную характеристику, то дело закончится штрафом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.