Бывшего главу приморского УГИБДД обвинили во взятках за оценки на экзаменах

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Экс-начальника УГИБДД УМВД России по Приморскому краю Олега Зубакина обвинили в создании организованной преступной группы для систематического получения взяток за успешную сдачу экзаменов на водительские права. Зубакин и его подчиненные обвиняются в 29 эпизодах получения взяток, сообщила пресс-служба управления СК по Приморью.

По версии следствия, с 2016 по 2021 год начальник УГИБДД УМВД России по Приморскому краю возглавлял организованную преступную группу, в состав которой входили пять должностных лиц МЭО ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, четверо из которых также предстанут перед судом, — говорится в сообщении СК.

По информации газеты «Коммерсант», общая сумма взяток составила около двух миллионов рублей, из которых, по версии следствия, более миллиона получил Зубакин, а остальные деньги распределили между собой его сообщники. По данным издания, всего было задержано 12 человек: шестеро полицейских и шестеро посредников, передававших взятки.

Размер взяток составлял от 50 тысяч рублей за положительную оценку по результатам теоретического экзамена и до 150 тысяч рублей за полную сдачу, включая экзамены по первоначальным навыкам управления и по управлению в условиях дорожного движения, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья. Уголовные дела в отношении посредников и начальника МЭО ГИБДД УМВД по региону выделены в отдельное производство.

Ранее суд в Москве приговорил экс-главу правового обеспечения и корпоративного управления госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину к восьми годам колонии общего режима по обвинению в получении взяток. По данным следствия, общий размер взяток составил 66,8 млн рублей, в эту сумму вошли отдых семьи Лалетиной в Турции, чемодан Louis Vuitton и персидский ковер.