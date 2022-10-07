Бывшего гендиректора «Зимней вишни» приговорили к восьми годам колонии Бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вишневского приговорили к восьми годам колонии

Фото: СК РФ/РИА Новости

Центральный районный суд Кемерово приговорил бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима. Он признан виновным в даче взятки главе Госстройнадзора при реконструкции ТРЦ в 2013–2014 годах, сообщает ТАСС.

Признать виновным, <...> назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом 21 млн рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — цитирует агентство судью.

Бывший гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Вишневский использовал взятку при перестройке с нарушениями здания комбината в торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», в котором позже случился пожар с многочисленными жертвами.

Гособвинение просило для Вишневского наказание в виде десяти лет лишения свободы и штрафа в размере 490 млн рублей.

Ранее суд в Кемерово установил виновность Вишневского в даче взятки. На заседании 5 октября стало известно, что Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, получив разрешение на ввод строящегося торгового центра в эксплуатацию.