Бывшего депутата Госдумы кинули на 50 тысяч рублей при покупке фарфора Бывший депутат Госдумы лишилась 50 тысяч рублей из-за мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-депутата Государственной думы и заслуженного предпринимателя России Наталью Ермакову лишили почти 50 тысяч рублей при покупке посуды. Как сообщает Telegram-канал «112», бывший парламентарий купила в интернете фарфор, но оплаченный заказ ей так и не доставили.

Ермакова решила пополнить коллекцию фарфоровой посуды на 30 предметов. Сделанный на специальном сайте заказ ей должны были доставить еще в середине сентября, однако курьер не приехал. Деньги за товар экс-депутату тоже не вернули. Полиция проводит проверку по факту мошенничества.

В 2007–2009 годах Ермакова работала в комитете по экономической политике, предпринимательству и международному сотрудничеству в Госдуме. Затем в течение двух лет состояла в комитете по международным делам. В настоящее время она является вице-президентом инвестиционного фонда.

Ранее в Москве задержали мошенников, которые развели более чем на миллион рублей многократную чемпионку России по прыжкам в воду Светлану Тимошину. По данным Baza, злоумышленниками оказались жители столицы 18 и 19 лет. Молодые люди обманули спортсменку с помощью фейкового президента Российской федерации прыжков в воду.