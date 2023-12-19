Бывшего члена банд Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Дагестана Ибрагима Магомедова по подозрению в участии в нападении на республику в 1999 году в составе банд Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. 50-летнего мужчину арестовали в селе Новосаситли Хасавюртовского района. Спецслужбы продолжают розыск участников терактов прошлых лет, уточнили в ведомстве.

По подозрению в совершении преступлений задержан уроженец Республики Дагестан Ибрагим Магомедов, — говорится в сообщении.

Ему вменяется ряд уголовных статей за бандитизм (ст. 209 УК РФ), вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ), а также за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

В СКР напомнили, что банды Басаева и Хаттаба численностью порядка 2000 человек в сентябре 1999 года совершили нападение с территории Чечни на жителей и организации Дагестана и захватили селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское. В результате их действий погибли 99 и ранены 238 человек, в числе которых мирные жители, а также силовики.

В октябре сотрудники силовых структур задержали скрывавшихся более 20 лет членов организованной преступной группировки «Северские», на счету которой около 30 расправ над людьми. Участники этой ОПГ предпочитали обсуждать свои дела в центре Сергиева Посада в ресторане «Север», в результате чего банда получила соответствующее название.