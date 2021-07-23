Бывшая жена Грудинина обратилась к Памфиловой из-за травли

Бывшая супруга вероятного кандидата на выборах в Госдуму от КПРФ, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина Ирина пожаловалась на травлю со стороны супруга. Письмо она направила председателю ЦИК России Элле Памфиловой, сообщает Lenta.ru.

По словам Грудининой, после того как она направила в ЦИК заявление, в котором обвинила бывшего супруга в сокрытии офшора в отчёте об имуществе, для неё начался «настоящий кошмар».

В ответ на правду, которую я сочла своим долгом сообщить, на меня обрушился настоящий поток травли, оскорблений в социальных сетях и СМИ, — цитирует издание Грудинину.

По её словам, заказчиком этой кампании «очевидно, является» её бывший муж. Теперь она боится за себя и сына, поскольку, став депутатом, Грудинин «и следа не оставит» от них.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга основного владельца подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина Ирина получила 42% акций этого ЗАО. Стать бизнес-партнёром парламентария ей помогли приставы. Они в ультимативной форме потребовали от регистратора Р.О.С.Т. передать в её собственность акции в рамках бракоразводного процесса.