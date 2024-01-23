Бывшая чиновница из Амурской области годами обирала своих подчиненных Экс-глава отдела администрации Райчихинска годами отбирала зарплаты сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-руководитель отдела администрации Райчихинска Амурской области осуждена за превышение должностных полномочий, сообщает региональное управление СК России. В суде установили, что женщина шесть лет, во время которых занимала эту должность, отбирала у своих подчиненных часть зарплат и премий.

Следствием и судом установлено, что осужденная, находясь на руководящей должности, на протяжении почти шести лет с февраля 2017 года по ноябрь 2022 года требовала передачу ей части премий и иных стимулирующих выплат со своих подчиненных сотрудников, — говорится в сообщении.

Всего она отобрала у людей порядка 280 тысяч рублей. Женщину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу заместителя директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Вадима Чернышова за превышение должностных полномочий, повлекших ущерб в размере более 120 млн рублей. Под стражей он пробудет до 14 марта 2024 года. По версии следствия, Чернышов, зная о проведении конкурса на оказание услуг по уборке и обслуживанию зданий, сооружений и прилегающих территорий объектов водоканала, решил обеспечить ООО «Кварта» победу в конкурсе и заключение с ним договора.

До этого суд Москвы вынес приговор бывшему следователю 11-го отдела ГСУ МВД Магомеду Тагирову по делу об особо крупной взятке. Он получил 11 лет колонии строгого режима. Также на скамье подсудимых оказался адвокат адвокатской палаты Республики Башкортостан Арсений Гусев.