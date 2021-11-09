Бывшая актриса театра Ермоловой сообщила о массовых увольнениях в театре

Из театра Ермоловой уволены несколько артистов. Они намерены добиваться восстановления на рабочем месте через суд. Об этом в интервью РИА Новости сообщила бывшая актриса театра Алёна Бурханова.

По словам Бурхановой, она была уволена 8 ноября в числе девяти артистов. Ранее увольнения в театре происходили в сентябре. Актёры намерены подавать в суд и добиваться восстановления.

Это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем. Она будет составлять и оформлять наши требования, — заявила Бурханова.

Она также отметила, что несколько артистов ушли из театра по соглашению сторон, поэтому точное число уволенных она назвать затрудняется.

В свою очередь в театре Ермоловой отказались комментировать информацию об увольнении артистов.

Никаких комментариев не будет, — заявил пресс-атташе театра в ответ на запрос РИА Новости.

Ранее стало известно, что новый директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман намерен прекратить партнёрские отношения с изданием «Комсомольская правда». Сотрудникам СМИ уже отказано в аккредитации на все события театра.