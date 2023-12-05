Бюст Врангеля может переехать в Липецкую область Депутат Липецкого облсовета Емельянов предложил перевезти бюст Врангеля в регион

Фото: kprf-don.ru

Депутат Липецкого облсовета от ЛДПР Анатолий Емельянов предложил установить демонтированный в Ростове-на-Дону бюст Врангеля в Липецке или Ельце. Как заявил «Подъему» мэр последнего города Евгений Боровских, инициативы от жителей он не видел.

Нет, такого не было. И в социальных сетях мы не фиксировали такого. Я пока не видел обращения [Емельянова]. Но есть порядок — есть комиссия, которая в установленном порядке все рассматривает. Она состоит не только из сотрудников администрации, но и краеведов и активной общественности. Мы тщательно и внимательно подходим к вопросу установления памятников. После того как комиссией рассматривается рекомендация, администрация смотрит, каким образом можно решить все земельно-имущественные вопросы, чтобы установить тот или иной памятник, барельеф или еще что-то, — заявил Боровских.

Емельянов заявил, что памятник нужно перевезти в регион, потому что Петр Врангель был в родстве с поэтом Александром Пушкиным, чья бабушка была уроженкой этих мест. Кроме того, в Ельце проживали представители рода Врангелей.

В Ростове-на-Дону бюст барону Врангелю простоял на территории кадетской школы лишь с 7 по 29 ноября. А затем был демонтирован под давлением многочисленных протестов.

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил, что бюст Врангеля в Ростове-на-Дону необходимо снести, так как он был установлен с целью раскола общества. При этом Ющенко подчеркнул, что эта цель уже была достигнута, так как ситуация вокруг памятника широко обсуждается в социальных сетях.