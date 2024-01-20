Бюст Ленина в мусорке застал врасплох власти российского города Огромный бюст Ленина в мусорке обнаружили в Железноводске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Железноводске житель поселка Иноземцево вечером заметил в мусорном контейнере огромный бюст вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, сообщило издание «Подъем». Местные власти оказались озадачены произошедшим. Как заявил глава города Евгений Бакулин, пока неизвестно, кто выбросил бюст на свалку. Также в администрации не придумали, как поступить с бесхозной скульптурой.

Произошло, видимо, вчера, житель увидел это поздно вечером. Как и кто выбросил — неизвестно, камер там нет, поэтому это так и останется тайной, — рассказал градоначальник.

Мэр напомнил, что 21 января исполняется 100 лет со дня смерти Ленина. Он посчитал это символичным, учитывая произошедшее за два дня до такой годовщины. В городской администрации сообщили, что состояние у памятника удовлетворительное, все целое, в реставрации он не нуждается. Там предположили, что бюст, возможно, хранился у кого-то дома либо на улице.

У нас обычно диваны выбрасывают, какую-то старую мебель. Вообще, по законодательству нельзя выбрасывать крупногабаритный мусор, для этого надо заказывать отдельную машину. Но жители все равно по-тихому по ночам иногда это делают, просто к контейнерам сносят. Но такая находка у нас в первый раз, никогда такого не было, — признался собеседник.

По словам представителя администрации, местный житель очень удивился, когда увидел бюст основателя СССР. Он сфотографировал находку и написал главе города.

Подошел ближе, а вот и Ленин! Бюст, кстати, легче, чем кажется. Он большой, где-то по пояс, но относительно легкий, не такой тяжелый, — сообщили в мэрии.

В июне на свалке под Волгоградом нашли часть экспозиции Мамаева кургана. Выброшенными оказались пилоны с барельефами, на которых изображены командиры, участвовавшие в боях за Сталинград.