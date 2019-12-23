https://static.news.ru/photo/df890ac6-254b-11ea-b4e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Мурманской области приняло решение сделать 31 декабря выходным днём для работников бюджетной сферы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, указ был одобрен с учётом имеющегося общественного мнения. Рабочий день перенесли на 28 декабря.

Чибис рекомендовал руководителям предприятий и организаций последовать его примеру, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин назвал логичным объявление 31 декабря выходным днём. При этом глава государства высказался против спешки при решении данного вопроса.