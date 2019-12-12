https://static.news.ru/photo/d994c966-1cdb-11ea-a927-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работникам госучреждений Иркутской области выплатили «губернаторскую премию» в размере 10 тысяч рублей. Однако позже учителя и медики выяснили, что эти деньги вычли из их зарплат, сообщает «Иркутск сегодня».

Отмечается, что на единовременную премию в регионе было выделено 887 млн рублей.

Муж учительницы одной из школ рассказал, что его супруга получила 10 тысяч рублей в качестве премии ко Дню учителя. Но по итогам октября преподаватели получили в общей сложности примерно столько же, сколько и обычно. Подобная ситуация произошла и в медицинских учреждениях региона.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об уходе в отставку. Соответствующую информацию подтвердила администрация области.