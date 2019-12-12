Работникам госучреждений Иркутской области выплатили «губернаторскую премию» в размере 10 тысяч рублей. Однако позже учителя и медики выяснили, что эти деньги вычли из их зарплат,
Отмечается, что на единовременную премию в регионе было выделено 887 млн рублей.
Муж учительницы одной из школ рассказал, что его супруга получила 10 тысяч рублей в качестве премии ко Дню учителя. Но по итогам октября преподаватели получили в общей сложности примерно столько же, сколько и обычно. Подобная ситуация произошла и в медицинских учреждениях региона.
Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об уходе в отставку. Соответствующую информацию подтвердила администрация области.
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