«Бытовой конфликт»: представитель Каляпина сообщила о мотивах нападения Пресс-секретарь Курекина: Каляпин рассматривает инцидент как бытовой конфликт

Фото: AP/TASS

Игорь Каляпин

Пресс-секретарь «Команды против пыток» Наталья Курекина заявила, что пострадавший от нападения член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин расценивает инцидент как бытовой конфликт. Она отметила, что нападавший был в невменяемом состоянии, поэтому начал драку, пишет «360».

По словам Курекиной, мужчина представился начальником уголовного розыска отдела полиции. Тем не менее, на данный момент этому нет ни подтверждений, ни опровержений.

Игорь Александрович сообщил, что расценивает эту ситуацию все-таки как бытовой конфликт, нежели как нападение полицейского на правозащитника. Человек просто впал в состояние невменяемости и начал его беспричинно атаковать. Это пока все, что мы знаем, — подчеркнула пресс-секретарь.

25 августа стало известно, что на Игоря Каляпина напали в Нижегородской области. Он был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Нападавший пытался порезать Каляпину лицо и задушить его.

Правозащитница Ева Меркачева в свою очередь сообщила, что напавший на члена СПЧ мог представиться полицейским, чтобы проникнуть в его дом. Она считает, что Каляпин доверился злоумышленнику, поскольку его сосед также является работником правоохранительных органов и в тот момент находился вместе с ними.