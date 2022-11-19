Бытовой газ взорвался в подмосковном доме Взрыв бытового газа произошел в доме в подмосковном Солнечногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В многоквартирном доме на территории Солнечногорска (Московская область) произошел взрыв бытового газа. О происшествии журналистам «Интерфакса» сообщили представители региональных экстренных служб. В результате ЧП пострадал мужчина. Его госпитализировали с ожогами.

Газовоздушная смесь сдетонировала в многоквартирном доме в Солнечногорске. Пострадал мужчина, проживавший в квартире, он госпитализирован с ожогами, — рассказали в экстренных службах.

В результате взрыва был поврежден фасад дома. Кроме того, волной выбило двери и окна. Исходя из имеющихся сведений, несущие конструкции не пострадали.

Ранее стало известно, что при взрыве бытового газа в пятиэтажке на Сахалине погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что их тела вытащили из-под завалов.

ЧП в Тымовском районе произошло утром: взрывной волной был обрушен целый подъезд, обвалились квартиры с 5 по 1 этажи. Очевидцы происшествия уточняли, что здание не газифицировано и причиной взрыва мог стать газовый баллон.

Сейчас на месте происшествия на открытом воздухе организован оперативный штаб, а также готовятся списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир.