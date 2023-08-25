Бытовая преступность в Рязани снизилась почти на треть Мэрия Рязани: число бытовых преступлений в городе сократилось на 28,5%

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С января по июль 2023 года число бытовых преступлений в Рязани сократилось на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «МК в Рязани» в пресс-службе городской администрации, где 24 августа прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. По информации источника, правоохранительные органы пресекли около 500 нарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

В мэрии рассказали, что за семь месяцев текущего года сотрудниками полиции были проверены 540 граждан, состоящих на учете, в том числе 123 жителя города, ранее совершавшие правонарушения в семейно-бытовой сфере. Результатом принятых мер стало пресечение почти 500 правонарушений.

В целях усиления профилактики в Рязани проводят комплексные мероприятия, направленные на снижения числа преступлений, добавили местные власти.

Ранее в аппарате губернатора Рязанской области рассказали о напряженной наркологической ситуации в регионе. Так, за первое полугодие 2023 года число лиц, употребляющих запрещенные вещества и состоящих на диспансерном учете, выросло на 20%, зафиксированы четыре случая отравления наркотиками несовершеннолетними.