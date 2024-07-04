«Было очень страшно»: пассажирка о крушении автобуса в Кузбассе Пассажирка: водитель съехавшего в кювет в Кузбассе автобуса не был пьян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автобуса, съехавшего в кювет в Кузбассе, не был пьян, заявила одна из пассажирок. В беседе с NEWS.ru женщина подчеркнула, что в момент, когда все произошло, было очень страшно. Собеседница издания уточнила, что из-за падения разбились окна, пассажирам пришлось вылезать через люк. При этом она отметила, что водитель помогал людям.

Конечно, в моменте было очень страшно. В автобусе разбились окна, мы начали вылезать через люк. Везде пишут, что авария произошла потому, что водитель был пьян. Тут ничего сказать не могу, перегаром от него не пахло, вел себя адекватно. Помогал людям вылезти из автобуса, — поделилась пассажирка.

Собеседница издания уточнила, что все произошло очень быстро. По ее словам, автобус резко затормозил, развернулся и провалился в кювет, где упал набок. Женщина рассказала, что дети начали кричать и паниковать. При этом, добавила она, никто серьезно не пострадал.

Все произошло очень быстро. Мы просто ехали по трассе, как вдруг автобус начал тормозить, резко развернулся, провалился в кювет и упал набок. Дети начали кричать, паниковать. Серьезно никто не пострадал. Только у одной девочки пошла кровь и сам водитель ударился головой. Их госпитализировали, — добавила собеседница издания.

Авария произошла в Топкинском округе Кузбасса. Автобус следовал по маршруту Юрга — Кемерово. В момент ДТП в транспортном средстве находились 30 человек. По предварительной информации, 63-летний водитель не справился с управлением, из-за чего автобус улетел в кювет.