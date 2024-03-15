«Были лоб и руки в крови»: очевидица о нападении с топором в Абакане Очевидица: у пострадавшего от нападения с топором в Абакане лоб был в крови

Фото: Полиция Хакасии

У пострадавшего от нападения с топором мужчины в Абакане руки и лоб были в крови, но открытых ран заметно не было, рассказала очевидица произошедшего. Комментируя ситуацию «360», она отметила, что сначала подумала, что мужчина умер. По словам собеседницы издания, скорая и полиция быстро приехали на место происшествия.

Как уточнила женщина, пострадавший лежал без движения боком на земле. При этом самого нападавшего рядом не было. Собеседница издания добавила, что нападение произошло на улице Некрасова вблизи дома 18.

Мы проезжали мимо. У пострадавшего были лоб и руки в крови, но открытых ран я не видела. Мы сначала подумали, что он мертв, но потом приехала скорая, его повернули — он зашевелил рукой и пальцами. Скорая приехала быстро, еще две машины милиции было, — рассказывает очевидица.

Пострадавшего госпитализировали в Абаканскую межрайонную клиническую больницу. У него диагностировали травмы в области головы.

Пресс-служба МВД Хакасии ранее сообщила, что в Абакане мужчина с топором напал на человека. Момент нападения был заснят очевидцами происшествия. Сейчас подозреваемый задержан. Его обнаружили в одной из съемных квартир. В УМВД уточнили, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Помимо него в квартире были двое малолетних детей.