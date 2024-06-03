«Был тихоней»: знакомый рассказал о напавшем на бывшую девушку с мачете Источник NEWS.ru: напавший на девушку с мачете в Балашихе был тихоней

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Напавший на бывшую девушку и ее нового молодого человека с мачете в подмосковной Балашихе всегда был тихоней, рассказал NEWS.ru друг пострадавшей. Собеседник издания отметил, что он мог грубить только тем, с кем состоял в отношениях. По его словам, он неоднократно манипулировал девушкой, чтобы та от него не уходила.

Ранее он всегда был тихоней, мог грубить только девушке в отношениях. Нападавший неоднократно манипулировал, говоря о том, что покончит с собой, чтобы моя подруга не уходила от него, — пояснил друг пострадавшей.

Собеседник издания предположил, что подозреваемый долго вынашивал эту идею и все спланировал. Он добавил, что девушка познакомилась со своим бывшим и новым молодыми людьми на концерте, где оба выступали в одной рок-группе.

Нападавший с пострадавшим парни играли вместе в одной рок-группе. Девушка, моя подруга, была частой гостьей этих рок-концертов, так они все и познакомились, — уточнил друг пострадавшей.

Пострадавшая от нападения экс-возлюбленного с мачете ранее рассказала, что молодой человек вел себя неадекватно во время отношений. Девушка подчеркнула, что ее партнер был ей одержим. По ее словам, из-за этого через полгода она прекратила с ним общение.