Живодер выбросил собаку с восьмого этажа дома в Петербурге

Фото: НАК

30-летний мужчина выбросил свою собаку из окна квартиры на восьмом этаже одного из домов в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. Животное погибло на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Мой балкон выходит во двор, как раз таки слева балкон этих соседей. Они живут на седьмом этаже, а я — на третьем. Мы с подругой вышли покурить и увидели, как шлепается тело. Был шлепок и визг — сосед выбросил собаку с седьмого этажа, — рассказала «Фонтанке» соседка владельца животного.

Сам мужчина в отделении полиции дал показания в пьяном виде. Он заверил, что питомец ловил мух и случайно выпал с балкона.

В мае в Санкт-Петербурге полиция задержала жителя многоэтажки, который убил собаку своих соседей. Мужчина, проживающий на 11-м этаже, хотел выйти в аптеку за лекарствами для супруги, но в подъезде на него набросился пес породы американский булли. Он гулял там без поводка и намордника.