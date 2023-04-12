«Был похожий случай»: эколог объяснил появление «кровавых рек» в Белгороде Эколог Кукса заявил, что красные реки на Белгородщине образовались из-за слива красителя

Фото: Соцсети

Причиной появления в селе Казацкое Белгородской области красных рек могли стать слитые в воду красители, заявил NEWS.ru технический директор независимой экологической экспертизы Александр Кукса. По его словам, нужно дождаться результатов проб, чтобы понять, какие последствия ожидают регион.

Сразу отсечем размножение какой-то флоры или фауны в реке, тогда цвет был бы менее интенсивным. Скорее всего, предприятие или частное лицо слило красители в реку. Вопрос в том, насколько эти красители будут токсичны. Если в данном случае использовали вредные растворители, то нужно ждать результатов проб. Скорее всего, виновника еще не нашли или устанавливают степень его вины, — сообщил он.

Он добавил, что несколько лет назад в Москве уже был похожий случай, когда из автосервиса вылили краску с растворителями в ручей, и вода стала нежно-голубой. Через некоторое время все промылось, и все упоминания об инциденте исчезли.

К счастью, никаких рыб в том ручье не водилось, иначе они бы просто погибли, — рассказал Кукса.

Ранее в селе Казацком Белгородской области появились красные реки: как сообщила изданию «Подъём» глава района Анна Куташова, власти разбираются в том, что стало причиной покраснения воды в водоемах, проверка идет уже несколько дней. Откуда произошёл слив, не сообщается, однако известно, что течь локализована.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что на территории Казахстана произошла огромная утечка метана. Выбросы этого парникового газа представляют опасность для атмосферы планеты. По данным СМИ, метановое облако впервые заметили возле трубопровода, по которому природный газ идёт из Туркменистана в Китай. Инцидент произошёл примерно в 100 километрах от мегаполиса Алма-Ата. По оценке геоаналитической компании Kayrros SAS, уровень выбросов составил 200 тонн метана в час.