«Был мной одержим»: пострадавшая о нападении бывшего возлюбленного с мачете Пострадавшая от бывшего парня с мачете из Балашихи заявила о его неадекватности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пострадавшая от нападения экс-возлюбленного с мачете в подмосковной Балашихе рассказала NEWS.ru, что молодой человек вел себя неадекватно во время отношений. Девушка подчеркнула, что ее партнер был ей одержим. По ее словам, из-за этого через полгода она прекратила с ним общение.

Мы встречались около полугода, может, даже меньше. Это не были какие-то серьезные отношения, просто вместе проводили время. Расстались мы потому, что во время всех отношений он очень неадекватно себя вел. В том смысле, что был мною одержим, — пояснила собеседница издания.

Девушка подчеркнула, что молодой человек продолжал ей писать и обещал убить себя. Она добавила, что позже начала встречаться с его знакомым, с которым он играл в одной музыкальной группе. Как отметила пострадавшая, нападение произошло вечером 2 июня, когда она со своим молодым человеком вышла в магазин.

Мы вышли в магазин, а когда вернулись и поднялись на свой этаж, из тамбура выбежал мой бывший с мачете в руках. Он целился мне в голову, но я успела закрыть ее рукой. Как итог, у меня практически отрублена рука. Потом он начал кидаться на моего нынешнего молодого человека, — поделилась пострадавшая.

По ее словам, она успела выбежать на улицу и попросить о помощи. Девушка отметила, что несколько раз теряла сознание, поэтому помнит не все моменты.

Точно могу сказать, что он планировал нас убить и в тот момент был полностью трезв и осознавал, что делает. Мой молодой человек сейчас находится в реанимации, у него достаточно серьезные травмы, но он будет жить. Мне тоже нужна серьезная помощь врачей, — заключила собеседница издания.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали несовершеннолетнего молодого человека, подозреваемого в покушении на двойное убийство в подмосковной Балашихе. По данным ГСУ СК России по Московской области, им оказался 17-летний подросток. Следователи проводят расследование.