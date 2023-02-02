Разъяренный бык устроил корриду на горнолыжном курорте Бык устроил «большие гонки» на горнолыжном курорте «Роза Хутор»

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На склон горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи выбежала бык. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash. Животное успело боднуть трех человек, повредило несколько сноубордов и сбежало. Сотрудники экстренных служб попросили туристов покинуть склон, а специалисты МЧС приступили к поискам быка.

21 января в Мексике енот эффектно ворвался на заседание городского совета Акапулько. В Сети появилось видео с моментом внезапного появления животного в административном здании. На кадрах видно, как енот пробивает потолочную плиту и падает на пол, после чего начинает бегать по помещению.

В местной администрации отметили, что здание располагается в парке Папагайо, а потому появление енота неудивительно. На кадрах также виден второй енот, который заглядывает в дыру в потолке, оставленную сородичем.

Ранее разъяренный бык ворвался в отделение крупнейшего банка «Леуми» в израильском городе Лод. Животное распугало посетителей и сотрудников кредитной организации.