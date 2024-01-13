Бут назвал Украину острием копья, которое 600 лет пытается поразить Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Бут

Запад с помощью Украины на протяжении 500-600 лет пытается уничтожить Россию, заявил депутат Законодательного собрания Ульяновской области от ЛДПР Виктор Бут на форуме «Плечом к плечу» в Подмосковье. По словам парламентария, для России важна не просто победа в СВО, а искоренение этой полувековой угрозы, передает корреспондент NEWS.ru.

И мы все с вами понимаем, что для нас важно не просто победить в специальной военной операции. Мы все теперь четко видим, что Украина — это острие того копья, которое уже на протяжении 500-600 лет пытается нас уничтожить, пытается нас поразить в сердце, пытается постоянно что-то сделать гадкое для нас. Для всех мы, просто своим фактом существования, не даем спокойно спать и жить. И, естественно, еще впереди очень много придется сделать, — сказал Бут.

По его мнению, недружественные страны найдут деньги и ресурсы для того, чтобы за счет Украины и ее народа попытаться нанести России максимальный ущерб. Бут считает, что в конфликт могут ввязать и другие страны Европы.

Потом они будут толкать в эту топку поляков, потом попробуют засунуть румын, а потом начнут думать, кого еще. Ну, давайте прибалтов туда кинем, — правда, их немного, ну, хотя бы, может быть, на три месяца их хватит. Что-нибудь! Ну, вдруг все-таки это раскачает Россию, и вдруг в России и придет какой-нибудь очередной [Алексей] Навальный, всех соберет и, — o, произойдет чудо, там произойдет смена режима. И новый режим опять ляжет под Запад, и все будет хорошо. Нет. Этого не произойдет, — заявил депутат.

Бут указал, что поддержка, которую жители России оказывают участникам СВО, является уникальным явлением. По его словам, почти в каждой деревне люди собирают помощь для отправки бойцам на фронт.

Наверное, сила России в том, что мы не просто смотрим наверх, а думаем, что каждый из нас может сделать сейчас и здесь, я думаю, это главное, — заключил он.

Ранее в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин четко понимает, чего страна хочет добиться в рамках СВО. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что США стали понимать неэффективность финансовых вложений в Украину.