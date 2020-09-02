Бурятской девочке сделали операцию после того, как дядя ей отрубил пальцы

https://static.news.ru/photo/f46181be-ed12-11ea-aab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бурятии родной дядя отрубил пальцы пятилетней племяннице. Врачи два часа оперировали ребёнка.

Как сообщает телеканал «360», инцидент произошёл 31 августа в одном из районов республики, когда отец девочки и дядя отправились на покос. Взрослые решили выпить, а девочке дали поиграть в телефон, который она случайно разбила. Дядя велел девочке положить руку на пень и ударил по ней топором.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Детской республиканской клинической больницы Жаргал Дылгыров рассказал, что девочку привезли к врачам в ночь на 1 сентября.

В операционной мы увидели, что имеется травматическая ампутация части ногтевой фаланги четвёртого пальца левой кисти, дефекты костной ткани и мягких тканей. И открытый перелом третьей ногтевой фаланги третьего пальца, — цитирует его телеканал.

Отмечается, что операция длилась более двух часов. Врачам удалось восстановить сухожилия и кость на одном из пальцев. Также была сделана пересадка кожи на другой палец, но ногтя теперь на нём не будет. Состояние девочки нормализовалось, она чувствует себя удовлетворительно.

Дядя девочки задержан полицией. Возбуждено уголовное дело.

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