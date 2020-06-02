Бурятский депутат опроверг заявление главы региона о построенном госпитале

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Депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии Баир Цыренов посетил военный госпиталь под Улан-Удэ и убедился, что медучреждение ещё не достроено. Глава республики Алексей Цыденов 15 мая сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что строительство госпиталя завершено.

Об этом сообщает «МК в Бурятии». Цыренов увидел, что на втором этаже здания идут строительно-монтажные работы. Первый этаж также ещё нуждается в доработке. Строительные рабочие при этом не обращали никакого внимания на высокопоставленного гостя. Цыренов также заявил, что объект никак не охраняется. Депутат смог беспрепятственно попасть в госпиталь и выйти из него.

Цыденов и представители военного ведомства Бурятии доложили Путину, что строительство велось 49 суток и госпиталь готов к приёму пациентов. По словам главы республики, в медучреждении якобы уже начали работу 25 врачей и 90 младших медработников, однако Цыренов убедился, что это сообщение не соответствует действительности.

Депутат во время визита снимал видео, которое разместил на YouTube.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в обсерваторе при Детской республиканской клинической больнице в Бурятии. Прибывшие из Китая россияне, которых поместили в обсерватор, жаловались на условия содержания в течение двух дней, а потом напали на медсестёр и разгромили больничное имущество.