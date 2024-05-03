Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал ученых агрессивно внедрять научные разработки, пишет «МК в Бурятии». Как отметил руководитель региона в своем Telegram-канале, ученые также должны активнее привлекать инвесторов в перспективные проекты.
Цыденов рассказал, что в 2023 году в Бурятии было запатентовано восемь научных разработок, которые находят применение в промышленности и аграрном секторе. Так, например, был создан новый сорт яровой мягкой пшеницы, который адаптировали к условиям зоны рискованного земледелия. Также была создана технология переработки промышленных отходов для использования в дорожном строительстве.
Наши научные разработки хорошие, но они должны иметь более прикладной характер и быстрее воплощаться на практике, — объяснил Цыденов.
Министерствам и ведомствам правительства республики были даны поручения, направленные на повышение степени вовлеченности региональной науки в разработку и производство высокотехнологической продукции, добавил глава Бурятии. Сейчас перед республикой стоят технологические, климатические и экологические задачи.
Ранее Алексей Цыденов поручил Минтрансу и ГИБДД проработать механизм отправки конфискованного транспорта на СВО. Политик уточнил, что за прошлый год в республике задержали 7,8 тысячи водителей с признаками опьянения, из них свыше 1,2 тысячи — повторно.