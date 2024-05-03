Бурятских ученых призвали агрессивно внедрять в жизнь свои разработки Глава Бурятии Цыденов: ученым республики следует агрессивно внедрять разработки

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Глава Бурятии Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал ученых агрессивно внедрять научные разработки, пишет «МК в Бурятии». Как отметил руководитель региона в своем Telegram-канале, ученые также должны активнее привлекать инвесторов в перспективные проекты.

Цыденов рассказал, что в 2023 году в Бурятии было запатентовано восемь научных разработок, которые находят применение в промышленности и аграрном секторе. Так, например, был создан новый сорт яровой мягкой пшеницы, который адаптировали к условиям зоны рискованного земледелия. Также была создана технология переработки промышленных отходов для использования в дорожном строительстве.

Наши научные разработки хорошие, но они должны иметь более прикладной характер и быстрее воплощаться на практике, — объяснил Цыденов.

Министерствам и ведомствам правительства республики были даны поручения, направленные на повышение степени вовлеченности региональной науки в разработку и производство высокотехнологической продукции, добавил глава Бурятии. Сейчас перед республикой стоят технологические, климатические и экологические задачи.

Ранее Алексей Цыденов поручил Минтрансу и ГИБДД проработать механизм отправки конфискованного транспорта на СВО. Политик уточнил, что за прошлый год в республике задержали 7,8 тысячи водителей с признаками опьянения, из них свыше 1,2 тысячи — повторно.