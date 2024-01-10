Бурятские ученые создали съедобную пищевую пленку

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Ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разработали биоразлагаемую и съедобную пищевую пленку, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на Министерство образования республики. Разработка устойчива к низким температурам и имеет регулируемый срок годности.

Как уточнили в ведомстве, пленка подходит для хранения сухих или замороженных продуктов. При нагревании и смачивании водой она разлагается. Одним из ее компонентов является фильтрат кефирных зерен, который продлевает сохранность продуктов, подавляя рост микроорганизмов в упаковке. В состав низкокалорийной пленки можно добавлять различные вкусы на основе мясного или куриного бульона, а также фруктовых соков.

Изобретение запатентовано, сообщает издание. По словам разработчиков — доктора технических наук, профессора Нины Хамнаевой и старшего преподавателя кафедры «Технология и организация питания» ВСГУТУ Яны Зверьковой — пленка может применяться в качестве альтернативы полиэтиленовым пакетам.

Ранее ученые-химики из Колумбийского университета США заявили, что в бутылке воды объемом в литр может в среднем содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц. Опасность нанопластика для человека заключается в его способности попадать в клетки и кровь из-за очень маленьких размеров, заявили исследователи.