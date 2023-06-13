Бурятские нерпы пустились в путешествие на последних льдинах

Фото: ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

В Бурятии нерпы отправились в путешествие на последних льдинах, которые течением пригнало к Баргузинскому заповеднику, рассказал участковый госинспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Юрий Гороховский. По его мнению, животные, вероятнее всего, направляются к Ушканьим островам, где спокойно останутся до конца лета в границах Забайкальского национального парка, сообщает «МК в Бурятии».

Животных тысячи! Видимо, существенная часть северной популяции пустилась в эпичное путешествие к Ушканьим островам, где обретет надежный приют на лето в границах Забайкальского нацпарка, — подчеркнул Гороховский.

Байкальские нерпы передвигаются на льдинах, подставляя бока под палящее солнце, чтобы быстрее завершить процесс линьки. Госинспектор рассказал, что животным на таких плавательных средствах удобно питаться: нерпы просто сваливаются в воду, ловят рыб-голомянок, бычков-желтокрылок и длиннокрылок, после чего забираются обратно на льдины.

В национальном парке «Ленские столбы» в Якутии ранее медведь наведался в избушку старшего госинспектора Степана Герасимова и устроил там погром. Косолапый провел в домике обыск, поломав мебель в поисках еды. Животное могли привлечь новые запахи и ароматы еды.