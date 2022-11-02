Бурятские фермеры пожертвовали скот на тушенку для участников СВО

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Бурятские фермеры сдали 12 тонн мяса для производства тушенки, которую направят военным в зону проведения спецоперации, пишет «МК в Бурятии». Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия сообщила, что сданные туши скота отправляют на «Бурятмяспром». Всего фермеры пожертвовали для участников СВО 77 туш — их хватит для производства 16 100 банок тушёнки общей стоимостью около 3 млн рублей.

Отмечается, что 17 туш было направлено фермерами Кижингинского района, ещё 10 — из Бичурского. Скот для отправки в зону СВО в качестве гуманитарной помощи готовят и в других районах Бурятии. Ветеринарно-санитарная экспертиза мясного сырья, которое сдают для производства тушёнки бойцам СВО, проводится вне очереди.

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Депутаты Забайкальского края ранее купили тепловизор для мобилизованных участников спецоперации на Украине. Парламентарии перечислили на поддержку бойцов свой однодневный заработок и в общей сложности собрали 220 тысяч рублей. Глава Забайкальского парламента Юрий Кон добавил, что прибор будет отправлен отряду мобилизованных, которые проходят обучение в Песчанке. Глава Забайкальского парламента Юрий Кон уточнил, что при выборе подарка для мобилизованных депутаты руководствовались советом депутата Госдумы Андрея Гурулева, который указывал, что тепловизор — это «эффективный помощник» для бойцов.