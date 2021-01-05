Бурятия обязала прибывающих сдавать тесты на COVID-19

https://static.news.ru/photo/ea74bc40-50b1-11eb-815e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Республика Бурятия/vk.com

Всех, кто прибывает в Республику Бурятия самолётами из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска, региональные власти обязали сдавать тесты на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Такие меры бурятское руководство ввело из-за роста числа новых случаев COVID-19. Они будут действовать до 20 января. Тест можно будет сделать бесплатно, а сдавать его будут обязаны как россияне, таки и лица без гражданства.

В Роспотребнадзоре в четверг признали, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась. За последнюю неделю суточный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек снизился с 18,9 до 16,5. В то же время в различных регионах этот показатель сильно отличается — его разброс колеблется от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что действующие меры по профилактике COVID-19 необходимо сохранять.

Ранее вирусолог дал советы по вакцинации тем, кто уже переболел коронавирусом. Им всё равно стоит сделать прививку, считает бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов, сообщал NEWS.ru.