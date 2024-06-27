«Бумажное наступление»: эксперт описал действия ВСУ под Харьковом Марочко: ВСУ придерживаются тактики имитации наступления под Харьковом

Фото: МО Украины

Бойцы Вооруженных сил Украины имитируют контрнаступления в районах некоторых населенных пунктов Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, такие действия фиксируются в селах Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое.

Подобная тактика по ряду факторов не связана с введением наших подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами, направленными на достижение определенных военных целей, а носит, вероятнее всего, статистический характер, — обратил внимание подполковник ЛНР в отставке.

«Бумажные наступления» ВСУ стараются показать активную деятельность на фронте, предположил эксперт. Это необходимо украинскому командованию для отчетности перед западными кураторами, констатировал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины снизили активность в Липцах, но усилили контрнаступление в Волчанске. По некоторым данным, в населенный пункт активно перебрасывают украинские резервы, однако Харьковское направление по-прежнему остается для ВСУ одним из самых проблемных.

До этого начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС, военный эксперт Сергей Хатылев указал, что российская армия после занятия Часова Яра в ДНР выйдет на оперативный простор. Однако это не откроет дорогу на Киев или другие крупные города, резюмировал он.