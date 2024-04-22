Травля ребенка с инвалидностью возмутила Бастрыкина В СКР встали на защиту избиваемого в нижегородской школе ребенка с инвалидностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александр Бастрыкин

В Нижнем Новгороде управление СКР подключилось к разбирательству в деле о буллинге в школе № 42, где подростки издеваются над мальчиком с инвалидностью, передает информационный центр ведомства. Ранее в Сети появилось видео, на котором сверстники избивают школьника. Бастрыкин затребовал доклад от областного ведомства, а в полиции уже установили всех причастных к травле подростка.

В социальных медиа опубликовано видео, на котором подростки в школьном коридоре бьют одного из учеников. Утверждается, что мальчик является инвалидом, и школьники регулярно издеваются над ним. Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области Дынькову А. А. организовать проверку и представить доклад, — сообщили в СКР.

На видео один из подростков издевается над мальчиком. Он душит сверстника, пока тот сидит на полу. За кадром слышен смех, при этом никто не пытается заступиться за ребенка. По данным NewsRoom24, школьник имеет заболевание и дефект речи. В полиции отметили, что ранее родители пострадавшего не сообщали об издевательствах над их ребенком. Сейчас полиция ведет работу с учениками и их родителями.