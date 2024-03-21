Буксировку поврежденного парома на Сахалине отложили из-за льдов

Фото: t.me/sakhpasflot

Буксировка грузопассажирского парома «Александр Деев» откладывается из-за ледовой обстановки, сообщил Telegram-канал компании «Сахпасфлот». Судно встало посреди Татарского пролива из-за повреждения во время рейса с материка на Сахалин. Спустя 20 минут стало известно, что корабль готовится зайти в порт Ванино.

АО «Сахпасфлот» приняло участие в заседании штаба ледовых проводок, на котором принято решение осуществить буксировку теплохода «Александр Деев» в порт к паромному причалу при наступлении разрядки ледовой обстановки для дальнейшей выгрузки и ремонта, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в среду, 20 марта, через полтора часа после выхода из порта Ванино на теплоходе «Александр Деев» обнаружили неисправность рулевого устройства. Для обеспечения безопасности судна, экипажа и пассажиров было принято решение вернуться и провести необходимый ремонт.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, на пароме находятся 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. По ее результатам будет дана оценка техническому состоянию судна и действиям экипажа.

Ранее в результате столкновения двух теплоходов на реке Лене в Якутии пострадал сотрудник парома. Грузовые суда перевозили автомобили. Один из теплоходов получил повреждения носовой части.